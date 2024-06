Fußball-EM 2024 in Wülfrath Kostenloses Rudelgucken des Achtelfinales

(am) Ein kleines Dankeschön gibt es für Fußballfans am kommenden Samstag, 29. Juni: Die Firma „FL Base“, die das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft am Kommunikations-Center Schlupkothen organisiert, verzichtet für das Achtelfinale der deutschen Nationalelf auf den Eintritt. „Die Fans waren so toll bei den drei Vorspielrunden, dass wir damit Danke sagen wollen“, erklärt Mitorganisatorin Andrea Stammeshaus. Normalerweise zahlen Fans hier 5 Euro Eintritt, wovon ein Euro gespendet wird an den Wülfrather Verein Wunschzettel.