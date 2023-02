Prunksitzung in Wülfrath Da hielt es die Narren nicht lange auf ihren Stühlen

Es war voll auf der Bühne, da vor dem Elferrat noch die drei Tanzgarden des KSN und das Orchester von Schwarz-Rot Köln Platz finden mussten. „Wir freuen uns, endlich bei euch sein zu können“, sagte Chris Kuhn, der prompt einen Orden vom KSN-Präsidenten verliehen bekam. In Köln feiere man gerade 200 Jahre organisierten Karneval – ein stolzes Jubiläum, an dem nun auch das kleine Wülfrath teilhaben konnte. Die Gäste spielten ein Bläck-Föös-Medley, während Präsident Decker den Anheizer fürs Publikum gab und dahinter Elferrat und Tanzgarden mitschunkelten. Später gab es noch mehr Köln-Power, als „Nachtigall“ Rosita dem Saal mit ihrer Energie und Hits wie „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, „Denn wenn et Trömmelche jeht“ oder „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry einheizte. Die Jungs von „Albatross“ warteten geduldig, bis die Gäste ausmarschiert und sie wieder an der Reihe waren.