Musik in Wülfrath Projektchor stimmt mit „Rejoice!“ auf das Weihnachtsfest ein

Auf alle Musikfans wartet kurz vor Weihnachten noch ein vielversprechendes Konzert. Nach dem überwältigenden Erfolg im vergangenen Jahr wird es auch in diesem Jahr wieder ein vorweihnachtliches Chorkonzert in der Gemeinde St. Maximin geben. Unter dem Titel „Rejoice! – Freue Dich!“ wird am Freitag in einer Woche, 22. Dezember, ein Projektchor und ein professionelles Orchester ab 19 Uhr dafür sorgen, dass die Gäste in schöne Weihnachtsstimmung kommen.