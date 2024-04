Ein ganz anderer Blickwinkel in Wülfrath „Der Friedhof ist ein Stück Heimat“

Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen aktuell auf Hochtouren. Denn ein zweitägiges Event organisiert sich nicht einfach so – schon gar nicht, wenn es an so einem besonderen Ort stattfindet. Seit Anfang Oktober 2023 planen Fritz Reich, Jan Meyburg und Brukhard Rüdiger bereits ihr Projekt „Lebensraum Friedhof“. Und inzwischen haben die drei Hobbyfotografen und Initiatoren jede Menge Akteure dafür gewinnen können.