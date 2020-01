Gleichstellungsbeauftragte Wülfraths und Frauennetzwerk bieten Veranstaltungen : Frauennetzwerk setzt auf Umwelt und Soziales

Wülfrath Das Veranstaltungsprogramm mit den Terminen von Februar bis Juli 2020 steht. Ein Glanzlicht dabei ist die Klimamesse.

Das Frauennetzwerk und das von ihm ersonnene Programm ist eine positive Wundertüte. „Es ist immer spannend, wer mitmacht und welche Themen sich daraus ergeben“, weiß Gleichstellungsbeauftragte Gudula Kohn. Wieder ist es ihr und Vertreterin Franca Calvano gelungen, zusammen mit den Akteurinnen ein Programm zu erstellen. 16 Seiten ist es stark und liegt ab sofort an Adressen wie der Medienwelt, in Schulen und Kitas aus.

Eine der wichtigsten Termine ist direkt ein Paukenschlag, nämlich die Klimamesse. „Mit fünf Ständen hatten wir gerechnet, jetzt sind wir bei 17“, zählt Gudula Kohn auf, was unter dem Motto „Klimaschutz – findet in Wülfrath statt“ Samstag, 1. Februar, im Rathaus Besucher erwartet. Nachhaltigkeit, Ökologie und Umweltschutz sind Themen, die Wülfraths Frauen und die stadteigene Klimamanagerin Ursula Linda Kurzbach bewegen. „Es geht darum, Engagement sichtbar zu machen, zu zeigen, welche Impulse es bereits in der Stadt gibt“, benennt Gudula Kohn einen Aspekt dieser Veranstaltung. Natürlich geht es im Sinne von „Zero Waste“ auch darum, sich beste Beispiele zu Nachhaltigkeit und Co. abzugucken und in den Alltag zu implementieren.