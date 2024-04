Spendenaktion für die Tafel Wülfrath Schöne Aussichten für den guten Zweck

Einen Gruß aus der Heimat schicken, das geht mit den Wülfrath-Postkarten. Und damit kann man gleich etwas Gutes tun. Denn der Erlös geht an die Wülfrather Tafel. In dieser Woche hat der Fotograf und Initiator F. Thomas Müller eine Spende in Höhe von 600 Euro an Tafelleiterin Tanja Högström überreicht und dabei gleich das neue Frühlingsmotiv vorgestellt. Es ist ein Blick in die Fußgängerzone mit Fachwerk und Blumenampel.