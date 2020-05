Kommunikation und Wirtschaft : Neue Postfiliale öffnet an Goethestraße

An der Gothestraße 30 sollen ab 4. Mai wieder Postbankgeschäfte möglich sein. Foto: DP DHL Foto: Post DHL

Wülfrath An der Goethestraße eröffnet in wenigen Tage die neue Filiale der Post. Briefmarken und Co. werden dann zu haben sein. Außerdem soll das Sortiment um Zeitungen, Illustrierte und Tabakwaren ergänzt werden.

Wülfrath (von) Die Suche nach einem neuen Filialpartner in Wülfrath ist beendet. Nach „intensiven Gesprächen mit möglichen Interessenten“, wie die Post sagt, konnte ein Filialpartner gefunden werden: Eren Kalin eröffnet die Partnerfiliale zentral im Stadtgebiet gelegen auf der Goethestr. 30.

Als Eröffnungstermin ist der 4. Mai vorgesehen. Kalin hat sich bereits als ein verlässlicher Partner der Deutschen Post erwiesen. Mit seinem Bruder betreibt er bereits eine Parnterfiliale in Solingen-Wald. „Wir arbeiten sehr gerne mit der Post zusammen“, sagt Kalin. „Die neue Aufgabe in Wülfrath gehen wir motiviert an und freuen uns auf die Kunden.“ Der Partner wird neben Post- auch Postbankdienstleistungen anbieten, zudem Tabakwaren und Zeitschriften im Sortiment haben. „An einer Lotto-Annahmestelle sind wir ebenfalls interessiert“, erklärt Kalin.

Die postalische Nahversorgung ist damit vollumfänglich gewährleistet. Bis zur Eröffnung erfolgt die Ausgabe von Sendungen in der Filiale an der Wilhelmstr. 119-121. Zusätzlich werden Sendungen in der Partnerfiliale in Velbert an der Kuhlendahler Str. 3 benachrichtigt.

Die Deutsche Post DHL hatte die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Vertragspartner kündigen müssen, da aus kaufmännischer Sicht keine vertrauensvolle Arbeit mehr möglich war.

(von)