Erneute Welle : Polizei warnt vor Betrugsanrufen

Wülfrath In Wülfrath gibt es 13 Versuche. Auch im Namen der Feuerwehr gab es Anrufe.

Obwohl die Aktionswoche der Kreispolizei Mettmann gerade erst zwei Wochen her ist, versuchen es die Trickbetrüger immer wieder. So hat die Polizei allein am Dienstag 13 Betrugsversuche „falscher Polizisten“ in Wülfrath registriert, wie sie am Mittwoch mitteilt. Die Dunkelziffer sei für gewöhnlich jedoch deutlich höher. Die Senioren, die sich bei der Polizei gemeldet haben, beendeten das Gespräch mit dem falschen Polizeibeamten einfach und meldeten es der „echten“ Polizei. „Das zeigt, dass die Aktionswochen gefruchtet haben und die Betrüger erfolglos blieben“, berichtet die Pressestelle der Kreispolizei Mettmann erfreut. Zugleich weist sie noch einmal darauf hin, dass bei einem Anruf der Polizei „niemals die Rufnummer 110 im Display erscheint“.

Ungeklärt ist laut Polizei noch, was es mit mehreren Anrufen auf sich hat, die ebenfalls am Dienstagabend angeblich im Namen der Feuerwehr Wülfrath abgesetzt wurden. In der Leitstelle hatten sich mehrere Anrufer gemeldet und nachgefragt, was es mit einem Gefahrstoffstoffaustritt in Wülfrath sowie einer akuten Gefährdung der Bevölkerung auf sich habe, über die die Feuerwehr telefonisch informiere. „Die genauen Absichten der Anrufer sind uns nicht bekannt, ehrlich sind die Absichten sicher nicht“, teilte die Feuerwehr über Facebook am Dienstagabend mit. Sie weist darauf hin, dass die Feuerwehr ausschließlich über die gängigen Kanäle wie Radio und Warndurchsagen, über die Warn-App Nina oder bei Facebook Warnungen ausspricht.