Radfahren in Wülfrath : So lassen sich Pedelec-Unfälle verhindern

Wülfrath Verkehrswacht und Polizei Mettmann bieten ein kostenloses Pedelectraining am Paul-Ludowigs-Haus an. Die Teilnahme ist nur mit eigenem Bike möglich.

Doch, wer lange nicht auf dem Rad gesessen hat, unterschätzt die Schnelligkeit und Handhabung der Pedelecs. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen. Um diesen vorzubeugen bieten die Experten der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann in Kooperation mit der Verkehrswacht Mettmann kostenlose Pedelectrainings an. Der nächste Termin in Wülfrath ist nächste Woche Freitag, am 5. August. Treffpunkt ist um 16 Uhr der Parkplatz am Paul-Ludowigs-Haus, Am Sportplatz 26. Während der circa vierstündigen Übung erfolgt auch eine Fahrt auf dem Panoramaradweg. Die Teilnehmer können hierbei nicht nur den richtigen Umgang mit ihrem Pedelec erlernen und wichtige Tipps von Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch und Jens Jaraczewski-Kuhlen von der Verkehrswacht erhalten. Auch die richtige Verhaltensweise in Gefahrensituationen soll geschult werden.