Schwerpunktkontrolle der Polizei in Wülfrath Acht Fahrer war unter Drogeneinfluss unterwegs

Wülfrath · An Donnerstag kontrollierte die Polizei Mettmann an der Wilhelmstraße großflächig Autofahrer auf möglichen Drogenkonsum am Steuer.

19.04.2024 , 16:10 Uhr

Die Beamten kontrollierten Autofahrer auf der Wilhelmstraße. Foto: dpa/Daniel Karmann

(am) Auf dem Parkplatz vor dem Rathaus herrschte am Donnerstag, 18 April, Hochbetrieb. Die Kreispolizei Mettmann hat nämlich auf der Wilhelmstraße eine gezielte Drogenkontrollen im Straßenverkehr durchgeführt und dabei die Verkehrsteilnehmer, die sie kontrolliert haben, auf den Parkplatz gewunken. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße fest, wie die Polizei nun mitteilt. Bei der groß angelegten Kontrolle im Zeitraum zwischen 12 und 16 Uhr wurden insgesamt 65 Fahrzeuge bzw. deren Fahrer an der Wilhelmstraße genauer unter die Lupe genommen.. Unterstützt wurden die Experten des Verkehrsdienstes der dabei von Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern der Landesamtes für Aus- und Fortbildung sowie Personalangelegenheiten der Polizei NRW. Und das sind die Ergebnisse: Bei acht Fahrern bestätigte sich der Verdacht des Drogenkonsums – sie standen unter anderem unter dem Einfluss von Cannabis oder Amphetaminen. Zur weiteren Beweisführung wurden Blutproben entnommen und es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Solche Kontrollen mit Schwerpunkteinsätzen zum Thema Dorgen sollen auch zukünftig erfolgen.

