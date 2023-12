Sicherheit in Wülfrath Polizei kontrollierte Autofahrer auf Alkohol- und Drogenkonsum

Einsatzkräfte der Direktion Verkehr und der Wachen Ratingen, Velbert, Hilden und Langenfeld positionierten sich an der Wilhelmstraße und überprüften zwischen 11 und 16 Uhr insgesamt 66 Verkehrsteilnehmer. Dabei wurden die Beamten auch fündig. In 29 Fällen ergab sich bei der Verdacht auf einen vorangegangenen Drogenkonsum, sodass noch vor Ort ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten dabei in acht Fällen die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Besonders auffällig war hierbei ein 36 Jahre alter Wülfrather, gegen den bereits am 7. Dezember in Wülfrath ein gleich gelagertes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden war. Den Mann erwartet nun im Fall einer Verurteilung eine empfindliche Geldstrafe.