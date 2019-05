Brandstiftung in Wülfrath : Polizei fahndet nach Toilettenbrand

Polizei und Feuerwehr sind am späten Samstagabend zu einem Brand Am Rathaus gerufen worden. Foto: Günter Tewes

Wülfrath Passanten haben der Polizei am späten Samstagabend den Brand eines Dixieklos auf dem öffentlichen Parkplatz Am Rathaus gemeldet. Als die Feuerwehr gegen 23.10 Uhr eintraf, brannte das mobile Toilettenhäuschen bereits in voller Ausdehnung in Höhe der Ein- und Ausfahrt zur Danziger Straße.

Die Wehrleute konnten eine Ausweitung des Feuers auf eine benachbarte Garagenreihe verhindern. Die Toilette, welche vermutlich seit der letzten Kirmesveranstaltung auf dem Parkplatz stand, wurde allerdings komplett zerstört wurde. Die Polizei schätzt den Schaden auf 400 Euro.

Feuerwehr und Polizei gehen davon aus, dass der Brand mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, unter Telefon 02058 9200-6180 entgegen.

(isf)