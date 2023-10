Einsatz in Wülfrath Polizei ermittelt zu Schlägerei am Angermarkt

Bereits vor mehr als zwei Wochen kam es auf dem Parkplatz am Angermarkt zu einer Schlägerei. Vier befreundete Jugendliche aus Wülfrath hatten sich am 13. Oktober dort getroffen. Plötzlich kam gegen 23 Uhr eine Gruppe von rund zwölf jungen Männern auf sie zu und attackierten sie. So schildert es ein Vater von einem der Wülfrather.