Auto beschädigt : Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Wülfrath An der Straße „Am Diek“ ist am vergangenen Montag ein grauer Opel Corsa beschädigt worden, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Vorfall zwischen 16 und 19 Uhr ereignet hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei seiner Rückkehr stellte der Halter fest, dass der hintere linke Kotflügel zerkratzt sowie die hintere Stoßstange eingedellt war. Der Verursacher hatte sich scheinbar ohne Schadensregulierung entfernt. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02058 92006180.

(isf)