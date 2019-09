Vorfall in Bus : Polizei ermittelt nach Tod von Senior

Wülfrath Zeugen des Sturzes im Linienbus werden dringend gebeten, sich zu melden.

(isf) Nach dem Tod eines 74-jährigen Wülfrathers hat die Polizei jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann war am 13. September im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei jetzt mitteilt. Bei der routinemäßigen Untersuchung durch die Kriminalpolizei wurde dann allerdings bekannt, dass der Patient wegen eines Sturzes in einem Linienbus ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ob der Wülfrather schließlich an den Folgen des Sturzes gestorben ist, und ob es sich dabei um einen Unglücksfall oder aber um einen bei der Polizei bis heute nicht angezeigten Verkehrsunfall handeln könnte, versuchen die Ermittler nun zu klären.

Laut Polizei war der 74-Jährige am Freitag, 30. August, gegen 13.30 Uhr mit dem Bus der Linie SB 66 in Richtung der Velberter Innenstadt unterwegs. An der Haltestelle Tönisheide-Mitte soll er eingestiegen sein. Wenig später stürzte der Mann. Sofort sollen sich mehrere bisher noch unbekannte Fahrgäste um den Gestürzten gekümmert haben. Diese Helfer und andere Fahrgäste des Linienbusses werden nun von der Polizei dringend als Zeugen gesucht. Hinweise zum Vorfall im Linienbus nimmt die Polizei in Velbert unter Telefon 02051 946-6110 entgegen.