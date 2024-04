Sicher angekommen in Wülfrath So fährt es sich sicher auf einem Pedelec

Der nächste Termin für das kostenlose Pedelec-Training ist in Wülrath am 26. April, 17 Uhr, vor dem Paul-Ludowigs-Haus an der Straße Am Sportplatz in Rohdenhaus. Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch von der Verkehrsunfallprävention und Polizeihauptkommissar Jens Jaraczewski-Kuhlen, als Verantwortlicher der Kreisverkehrswacht, leiten es.