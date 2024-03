Finanzen in Wülfrath Entscheidung zu Walking Acts ist gefallen

Gesang schallt durch die Fußgängerzone, Mitglieder vom Theater Minestrone stellen am Heumarkt kurze Szenen nach und entführen Passanten so für kurze Zeit aus der samstäglichen Routine. Die „Walking Acts“ haben in den vergangenen drei Jahren Künstlern und Vereinen eine Freiluftbühne geboten und so für Abwechslung in der Innenstadt gesorgt. Doch in diesem Jahr wird es wohl keine vierte Auflage der Veranstaltungsreihe des Stadtkulturbundes geben. Der Grund: Die Politik streicht angesichts der Haushaltslage die finanzielle Unterstützung.