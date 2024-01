Veranstaltung in Wülfrath Wortakrobaten duellieren sich wieder

Am 27. Januar verwandelt sich das Clubhaus der Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft (WüRG) am Hammerstein in den Austragungsort für das Gefecht der Wortakrobaten. Eine Auswahl der besten Bühnenpoetinnen und -poeten im deutschsprachigen Raum sind geladen, um der Kalkstadt einen spektakulären Abend zu bereiten, den man so schnell nicht vergessen wird, verspricht Organisator und Moderator Jan Schmidt.