Poetisch in Wülfrath Wortakrobaten duellieren sich seit 10 Jahren

Die sogenannten Poetry Slams haben das Schreiben und Vortragen wieder modern gemacht und auf eine ganz andere Ebene gehoben. Vor zehn Jahren hielt das Format auch Einzug in den Kreis Mettmann. Damals fand die erste Veranstaltung dieser Art in Wülfrath statt. Den literarischen Wettbewerb brachte der gebürtige Wülfrather Jan Schmidt in seine Heimatstadt. Der erste Poetry Slam in der Kalkstadt, und somit auch vom Kreis Mettmann, fand 2014 im damaligen „Evis Bistro“ statt und bestritt dann eine Art Siegeszug. Inzwischen gibt es kreisweit Poetry Slam-Termine mit Stars und Neulingen der Szene der Wortakrobaten.