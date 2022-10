Gesundheit in Wülfrath : Expertin macht im Podcast Zuhörern Beine

Niederberg Regelmäßig sprechen Experten im Gesundheitspodcast über verschiedene Themen, klären auf und geben Tipps. Dieses Mal dreht sich alles um die Gefäßchirurgie.

Füße auf den Tisch, bitte! Denn wer öfters mal die Beine hochlegt, tut seinen Beinen etwas Gutes. Schließlich fühlen sich unsere Gliedmaßen am Ende des Tages häufig ganz schön schwer an. Doch was ist zu tun, wenn es im Bein kribbelt und pocht?

Darüber spricht Moderatorin Lisa Schultheis hat in der aktuellen Folge Dr. med. Gabriele Kischel-Augart, Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie am Helios Klinikum Niederberg in Velbert, zu Gast. Die Expertin liefert wissenswerte Fakten rund um die Themen Gefäßerkrankungen, Krampfadern und Besenreiser und gibt einen Überblick über die großen und kleinen Gefäße im Körper. So verschieden die Funktionen der Gefäße sind, so unterschiedlich erkranken sie auch.