Ansiedlung in Wülfrath Stadt plant mehr Gewerbe an der Fliethe

Dabei handelt es sich um die ehemalige Friedhofserweiterungsfläche, die als solche nicht mehr benötigt wird. Die Fläche grenzt an das bestehende Gewerbegebiet an. Zentrales Planungsziel ist, auf der rund 3500 Quadratmeter großen Fläche die Voraussetzungen für eine gewerbliche Nutzung zu schaffen. „Damit soll ein Beitrag zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen geleistet werden – unter gleichzeitiger Berücksichtigung gesunder Wohnverhältnisse im angrenzenden Wohngebiet“, so die Verwaltung. Geplant ist auf dem Areal ein „eingeschränktes Gewerbegebiet“, sodass dort die angrenzende Wohnbebauung nicht wesentlich beeinflusst werden soll.