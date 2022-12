Drogenfund in Wülfrath Pistolenschüsse führen Polizei zu Drogendealer

Pistolenschüsse führten die Beamten der Kreispolizei Mettmann am Donnerstagabend zu einem Zufalls-Drogenfund. Ein 49-jähriger Wülfrather schoss gegen 21.30 Uhr auf offener Straße mit einer Pistole in die Luft. Daraufhin meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die schnell vor Ort an der Nordstraße war. Im Rahmen ihrer Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass es sich um den 49-jährigenTatverdächtigen handelt und suchten seine Wohnung an der Nordstraße auf.