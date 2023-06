Schöne Erlebnisse in Wülfrath „Kids on Tour“ zwischen Seehunden und Hafenrundfahrt

Wülfrath · Die Pfingstreise des Wülfrather Vereins „Kids on Tour“ führte an die Nordsee. Was die 25 Kinder und ihre Betreuer dort Spannendes erlebten.

06.06.2023, 11:00 Uhr

Die Reise nach Norddeutschland war für die Teilnehmer der „Kids on Tour“-Gruppe eine tolle Erfahrung. Foto: Peter Klückmann

Es war die erste große Reise nach der Corona-Pandemie, und sie war ein voller Erfolg: 25 Kinder mit ihren Betreuern machten sich bei der organisierten Pfingstfahrt vom Verein „Kids on Tour" auf den Weg zur Jugendherberge Otterndorf an der Nordsee, um dort einige schöne Tage zu verbringen. Am Ziel angekommen wurde zunächst das Gepäck ausgeladen und die Zimmer bezogen. Die Zeit bis zum Abendbrot wurde mit sportlichen Aktivitäten auf dem weitläufigen Gelände rund um die Jugendherberge überbrückt. Zum Abschluss des ersten Tages versammelte sich die Gruppe um die Feuerschale auf dem Grillplatz, um in fröhlicher Runde Stockbrot zu grillen und genüsslich zu verzehren. Bereits am zweiten Tag wurde die nähere Umgebung erkundet. Mit dem Bus ging es für die Gruppe Richtung Cuxhaven. Dort gab es eine Hafenrundfahrt, einschließlich einem Besuch der Seehundbänke, wo die Tiere vollkommen entspannt ein Sonnenbad genossen. Eine frische Brise sorgte dafür, dass das Schiff etwas schaukelte und für eine lustige Seefahrt, die von allen genossen wurde. Seeluft macht ja bekanntlich hungrig, und so gab es für die Kinder eine Bratwurst. „Die Großbestellung stellte das Imbisspersonal vor eine Herausforderung, die es bestens bewältigte", erzählt Peter Klückmann von Kids in Tour. Der dritte und vorletzte Tag der Reise wurde auf dem weitläufigen Gelände der Freizeitanlage See Achtern Diek verbracht. Die vielfältigen Spielmöglichkeiten wurden ausgiebig genutzt, und die ganz Harten wagten sich zum Schwimmen sogar in den dortigen See. Das gemeinsame, letzte Abendessen der Reise wurde zum Abschluss genüsslich eingenommen, und am nächsten Morgen machte sich die Gruppe auf den Heimweg, wo sie von den Eltern in Empfang genommen wurde. Strahlende Augen gab es bei den ersten Erzählungen. Infos zum Verein „Kids on Tour" gibt es online unter www.kidsontour.info.

