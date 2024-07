Konzert zum Abschied in Wülfrath „Goldzwanziger“ für Pfarrer Kriegsmann

So eine Verabschiedung erlebt sicher nicht jeder: Pfarrer Ingolf Kriegsmann geht in diesem Jahr in den Ruhestand. Dazu wird er natürlich ganz offiziell mit einem Gottesdienst am 1. September um 10 Uhr im Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche und anschließendem Gemeindefest Am Pütt verabschiedet. Darüber hinaus gibt es zum Abschied aber noch ein besonderes Konzert, zu dem das Presbyterium der Evangelisch.-reformierten Kirchengemeinde einlädt.