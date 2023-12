Ordnung in Wülfrath Die Pfandringe bleiben am Mülleimer

Ein Pfandring besteht aus robustem Edelstahl mit einer robusten Halterung. Es gibt ein Exemplar mit fünf Einstellplätzen für Pfandflaschen oder Pfand-Getränkedosen am Mülleimer der Bushaltestelle Stadtmitte/Am Diek, Bussteige 1 und 2. Der zweite Ring mit zehn Pfandabstellplätzen hängt seitlich der Ruhebänke am Parkdeck Am Diek. „Ziel ist es, Pfandflaschen und Getränkedosen mit Pfandsymbol, die möglicherweise im Restmüll gelandet wären, in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Flaschen und Getränkedosen mit Pfandsymbol können in der speziellen Halterung an den beiden öffentlichen Mülleimern abgestellt und dort wieder eingesammelt werden“, erläutert Ulrike Eberle von der städtischen Abfallberatung. Wertvolles Material gelange damit wieder in den Mehrweg- und Recyclingkreislauf. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Umwelt, vermeidet Entsorgungskosten für die Stadt und spart auch den Bürgern Abfallgebühren, erklärt die Expertin weiter.