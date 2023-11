Unterstützung in Wülfrath Pfadfinder spenden 200 Weckmänner für die Tafel

Aus der offenen Tüte lugen sie hervor, die Rosinen-Knopfaugen des Weckmanns. Seine Pfeife lässt sich erahnen und seine Haut glänzt regelrecht. Er und 199 weitere Weckmänner warten darauf, Montag 6. November, viele Menschen zu erfreuen und einen süßen Moment zu bescheren. Denn die leckeren Stutenkerle, wie sie auch genannt werden, wandern an diesem Tag nicht einfach so ganz normal über die Theke der Bäckerei. Sie sind Teil der Lebensmittelausgabe der Tafel Niederberg in Wülfrath.