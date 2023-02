Mobilität in Wülfrath Petition für besseren Anschluss eingereicht

Der Kampf für eine bessere Anbindung des Bahnhofs Aprath zur Stadtmitte von Wülfrath geht in die nächste Runde: Götz-Reinhardt Lederer, Vorsitzender vom BUND Wülfrath, hat gemeinsam mit den Vorsitzenden der drei Bürgervereine – Adelheid Heiden vom Bürgerverein Wülfrath, Thomas Kaulfuß vom Bürgerverein Düssel und Dirk Klüser vom Bürgerverein Flandersbach – eine Petition beim Petitionsausschuss des Landtags NRW eingereicht. Ebenso ging jeweils eine Kopie an das Landesministerium für Verkehr, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete sowie Bürgermeister. Die Forderung der Petition ist klar: Der Anschluss an den S-Bahnhöfen in Aprath sowie auch in Hahnenfurth/Düssel muss dringend verbessert werden, da die Stadt nur mangelhaft an die beiden Bahnhöfe angeschlossen ist.