Natur in Wülfrath So lässt sich jeder Vogel bestimmen

Wer mehr über die Entstehungsprozesse und nötigen Entwicklungsschritte von der App und zum Buch erfahren möchte, hat am 13. Januar eine Gelegenheit dazu. Denn dann ist Peter Mullen zu Gast beim ersten Kulturfrühstück der Bürgerstiftung Wülfrath. Von 10 bis 12 Uhr können Interessierte im WIR-Haus, Wilhelmstraße 189, zusammenkommen, um sich bei einem leckeren Frühstücksbuffet in lockerer Atmosphäre auszutauschen und ihr Netzwerk zu erweitern. Das Kulturfrühstück richtet sich vor allem an Kulturschaffende, steht aber auch alle anderen ehrenamtlich Tätigen sowie Interessierten zum Netzwerken offen.