Wülfrath : Beyer: „Wohnraum muss bezahlbar bleiben“

Wülfrath Bis Ende 2019 muss der Bund ein neues Modell zur Berechnung der Grundsteuer festlegen.

(RP) Inwieweit die Grundsteuer und damit Mieten nach der Grundsteuerreform im Kreis Mettmann steigen oder sinken werden, sei derzeit nicht abschließend absehbar, so der CDU-Bundestagsabgeordnete und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Peter Beyer. Letztendlich hinge die Höhe der Grundsteuer vom kommunalen Hebesatz vor Ort ab. „Die Entscheidung über die Höhe der Grundsteuer trifft der örtliche Gemeinde- oder Stadtrat“, sagt der Bundestagsabgeordnete weiter.

Diese Länderöffnungsklausel eröffne die Chance auf echten Wettbewerbsföderalismus, so der Christdemokrat. Man ermögliche so einen politischen Wettbewerb um die besten, praktikablen und den Bürgern nutzenden Modelle in den Ländern und Kommunen. Die Zuständigkeit für die Grundsteuer lande damit dort, wo sie hingehört – die Kommunen seien Teil der Länder und damit seien diese für eine aufgabenangemessene Finanzausstattung der Kommunen verantwortlich.