Generationswechsel in Wülfrath Paul Thamm übernimmt FDP-Vorsitz

Paul Thamm, 34 Jahre alt, ist seit sieben Jahren FDP-Mitglied und war bisher als Schriftführer Mitglied im Vorstand. Er vertritt zudem die FDP als Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Digitales (AUMD) und ist in dieser Funktion auch Mitglied der Ratsfraktion. „Für das Vertrauen des Ortsverbands danke ich und freue mich schon auf die vielfältigen neuen Aufgaben“, sagt Thamm. „Aktuell stecken wir in den Vorbereitungen für den Europawahlkampf. Wir planen aber auch, zeitnah zu einem öffentlichen liberalen Treffen einzuladen und ich hoffe, dass wir mit vielen interessierten Menschen ins Gespräch kommen. Ob mit oder ohne Parteimitgliedschaft, ist in diesem Fall egal“, betont der neue Vorsitzende.