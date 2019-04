Infostände in Wülfrath : Parteien verteilen in Innenstadt Ostereier

Parteien verteilen in Innenstadt Ostereier

Infostände in Wülfrath

Wülfrath (isf) Den heutigen Ostersamstag nutzen viele der Wülfrather Parteien, um sich in der Innenstadt zu präsentieren und Ostergrüße zu überbringen. Von 10 bis 12 Uhr verteilen die Christdemokraten vor ihrer Geschäftsstelle an der Wilhelmstraße 126 Ostereier. Aber auch für politische Themen rund um Wülfrath hat die CDU ein offenes Ohr.

Mit süßen Ostergrüßen will auch die SPD von 10 bis 12 Uhr an ihren Infostand am Heumarkt locken. Ab 11 Uhr wird auch die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales Kerstin Griese anwesend sein.