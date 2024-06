Baumaßname in Wülfrath Parkdeck Schwanenstraße wird saniert

(am) Ab dieser Woche gibt es Einschränkungen am Parkdecke Schwanenstraße. Wie die Stadt mitteilt, muss am oberen Parkdeck die Abdichtung saniert werden. Dazu muss die Pflasterung in Teilbereichen aufgenommen und die darunterliegende Betonebene abgedichtet werden, bevor dann die Pflasterung wiederhergestellt wird. Die Arbeiten führen allerdings auch dazu, dass das Parkdeck währenddessen jeweils halbseitig gesperrt ist, erklärt die Stadt. Eine entsprechende Beschilderung wird aufgestellt. Die Arbeiten starten am 20. Juni und dauern bis voraussichtlich 12. Juli. Sollte das Wetter aber schlecht sein, könnte es auch zeitliche Verzögerungen geben, so die Stadt.