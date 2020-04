Kaum Verstöße gegen Corona-Verordnungen : Ordnungsamt bilanziert positiv

Vorbildlich halten die meisten Wülfrather sich an die durch die Corona-Krise bedingten Auflagen. Viele tragen übrigens freiwillig einen Mund-Nase-Schutz. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Das Ordnungsamt kontrolliert streng in Bezug auf die Einhaltung der Coronaschutzverordnung. Bislang gab es wenig Verstöße.

Täglich sind Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes in der Stadt unterwegs. Besondere neuralgische Punkte gibt es nicht, „wir gucken überall“. Sind es tatsächlich größere Zusammenkünfte – sie sind in der Corona-Pandemie nicht erlaubt –, dessen die Mitarbeiter gewahr werden, müssen entsprechende Schritte eingeleitet werden. Bevor aber Anzeigen geschrieben und Bußgelder erhoben werden, „wird immer das Gespräch gesucht. Oft ist es eher eine beratende Funktion“, die eingenommen wir. Hält sich allerdings jemand partout nicht an die Vorgaben, wird konsequent durchgegriffen.