Landwirtschaft in Wülfrath Bundestagsabgeordnete wirft Blick in den Schweinestall

Die Schweine der eigens gezüchteten Rasse Ruhrtaler Freilandschwein werden auf Stroh an der frischen Luft gehalten und haben dreimal so viel Platz wie ihre konventionell gehaltenen Artgenossen. Die Schweine fressen gentechnikfreies und rein pflanzliches Futter von regionalen Futtermühlen. Der Transportweg zum Schlachthof ist aus Respekt den Tieren gegenüber so kurz wie möglich, die Schlachtung erfolgt möglichst stressfrei. Im Stall ist zudem eine Live-Cam angebracht, Verbraucher können so in den teilnehmenden Supermärkten auf einem Monitor verfolgen, wo das Fleisch herkommt und wie die Tiere gehalten werden. Und weil die Tiere immer beschäftigt sind und ihnen nicht langweilig wird, müssen die Ringelschwänze nicht beschnitten werden und auch auf das Abschleifen der Zähne kann verzichtet werden.