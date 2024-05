Parlamentarisches Patenschaftsprogramm in Wülfrath Wenn Politiker zu Paten werden

„Am Rande ihres Abschlussseminars in Berlin konnte ich mich mit ihr über die Erfahrungen in Deutschland austauschen“, berichtet Ophelia Nick, selbst vierfache Mutter. „Ich war überrascht, wie gut Ella in diesem Jahr Deutsch gelernt hat, wir konnten uns gut unterhalten.“ Die junge Amerikanerin hat ihren Aufenthalt in NRW offensichtlich genossen, eines der Glanzlichter waren dabei die ausgiebigen Fahrradtouren in Ratingen und Umgebung. „Die Begegnung hat mich sehr gefreut und mich motiviert, mich für das nächste Jahr wieder bereit zu erklären Patin zu werden.“