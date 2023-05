Spendenkonzert in Wülfrath Opernstars singen zugunsten von Unicef

Im Paul-Ludowigs-Haus wird Luiza Fatyol unter anderem die „Arie der Rosina“ aus dem „Babier von Sevilla“singen. Ebenfalls aus dem „Babier“ bietet Bogdan Baciu die „Arie des Figaro“ dar. Aus „Traviata“ singen Fatyol und Daniel Kim „E strano“. Ramona Zaharia schlüpft mit „Habanera“ in die Rolle der Carmen. Dabei ist ebenso eine Auswahl an Stücken von Puccini oder auch deutsche Darbietungen wie „Lied an den Mond“ oder „Wenn es Abend wird“.