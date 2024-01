Kultur in Wülfrath Opernstars brillieren bei Neujahrskonzert

30 Jahre Neujahrskonzerte in Wülfrath – ein beachtenswertes Jubiläum, an dem der Erfinder und unermüdliche Organisator Karl-Heinz Nacke aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Das löste beim Publikum, das größtenteils diesem musikalischen Ereignis schon jahrelang die Treue hält, große Anteilnahme aus. Mit ihrem Beifall schlossen sich die Gäste den Genesungswünschen an, die Bürgermeister Rainer Ritsche der Ehefrau Annelie Nacke übermittelte. Der Dank des Bürgermeisters kam von Herzen, denn Wülfrath ohne Neujahrskonzert, seit Jahren zunächst von der Stadt-, dann später der Kreissparkasse gefördert, ist kaum mehr vorstellbar.