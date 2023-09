Filmerlebnis in Wülfrath Das Zeittunnelkino soll es auch 2024 geben

Das Interesse am Zeittunnelkino ist da. Das hat sich am Wochenende gezeigt. An drei Tagen flimmerten Familienfilme, deutsche Produktionen und echte Blockbuster über die Leinwand am Hammerstein. Betreiber Julian Rüttgers vom Weltspiegel Kino aus Mettmann, zieht ein durchaus positives Fazit.