Mobilität in Wülfrath On-Demand-Verkehr muss noch warten

Der Zug ist zu spät und dann fährt der Bus vor der Nase weg und eine Stunde warten ist angesagt – so ergeht es vielen Pendlern am Bahnhof Aprath. Ein sogenannter „On-Demand-Verkehr“ könnte für so einen Fall Abhilfe schaffen. Dabei kann man dann, zum Beispiel per App, eine Beförderungsmöglichkeit anfordern, die aber günstiger als ein Taxi ist.