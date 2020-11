Wülfrather verpasst Halbfinale : Aus für Olli Henrich bei TV-Show

Wülfrath Der Wülfrather Frontmann der Band „Bounce“ performte sich bei „The Voice of Germany“ in die Herzen der Fans. Die Jury sortierte ihn vor dem Halbfinale aus.

Nach dem olympischen Gedanken „Dabei sein ist alles“ war der Frontmann der Band „Bounce“ und Teil des „Dynamischen Duos“ in der Castingshow angetreten und präsentierte in seinem letzten Fernsehauftritt nochmals die Bandbreite seines Könnens. Und zwar nicht wie gewohnt rockig-kernig, sondern balladenhaft-sanft. Seine Interpretation des Songs „This is a story that I have never told“ war also alles andere als wie bislang „krachend“ – ganz so wie es die beiden Jurorinnen und Betreuerinnen Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß vorab verkündet hatten. Sie nämlich wollten den Rocksänger mal so klingen lassen, wie er es bisher noch nie getan hatte: schmusig.