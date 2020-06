Schlechte Nachrichten für den Klimaschutz in Wülfrath : Klimaschutzmanager-Tandem geht

Wülfrath Klimaschutz ist für die Verwaltung der Stadt ein so wichtiger Aspekt, dass der Posten des entsprechenden Managers bisher mit Ursula Linda Kurzbach und Philipp Schaub doppelt besetzt war. Beide werden zum 1. August gehen.

Eine Bredouille ist das Dienstzeitende des Duos auch deshalb, weil nicht nur die Posten – derzeit je eine halbe Stelle – adäquat neu zu besetzen sind. Es geht ums Geld, denn es muss eine Anschlussförderung für das Klimaschutzmanagement beschlossen werden – die aktuelle Förderung läuft Ende März 2021 aus. Jetzt sollte per Ratsbeschluss alles in die Wege geleitet werden, das Management bis 2023 im Rahmen einer weiteren Landesförderung zu verlängern. Bis zum September 2020 muss dafür ein Antrag gestellt sein. Mit der Fortschreibung der Fördermittel wollte die Verwaltung ihren beiden Klimaschutzmanagern auch eine verlässliche Perspektive bei der Stadt aufzeigen.

Im Haupt- und Finanzausschuss, in dem das Thema Dienstag auf der Tagesordnung stand, wurde beschlossen, entsprechende Anträge vorzubereiten. In diesem Antrag werden als so genannte Meilensteine die Klimaschutzthemen benannt, die derzeit bearbeitet werden, die bereits auf dem Weg sind und die perspektivisch sind. 13 Maßnahmen des Wülfrather Klimaschutzkonzeptes stehen zur Umsetzung auf der Agenda der Klimaschutzmanager. „Wir müssen uns einen Überblick verschaffen, was kann abgeschlossen, ruhend gestellt oder verschoben werden“, beschrieb Martin Barnat.