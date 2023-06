Bildung in Wülfrath Ogata Ellenbeek hat neuen Träger aus Ratingen

Ein solches Angebot bereitzustellen und langfristig vorzuhalten, stellt die Schulträgerin in Zusammenarbeit mit den Schulen und den Trägern der Offenen Ganztagsschulen vor große Herausforderungen. Schulleitung, Förderverein und Schulträgerin hatten deshalb gemeinschaftlich vereinbart, die Trägerschaft für die Offene Ganztagsschule in der Schule Ellenbeek mit dem neuen Schuljahr in andere Hände zu legen, um die Anforderungen und Herausforderungen des Ganztags künftig mit einem größeren Maßnahmenträger angehen zu können.