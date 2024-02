Kunst in Wülfrath Es wird „Laut & leise“ im Rathausfoyer

In den letzten Jahren haben sich die „Atelierzeiten“ zum Herzstück der inklusiven Kulturarbeit des Offenen Ateliers der Bergischen Diakonie entwickelt. Jede Woche treffen sich Kreative zur festgelegten Zeit in Haus Langensiepen auf dem Zentralgelände der Bergischen Diakonie und im Hofkamp 108 in Wuppertal-Elberfeld.