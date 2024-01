Angebot in Wülfrath Kreativ werden mit dem Offenen Atelier der Diakonie

Los geht es bereits am 26. Januar mit dem Workshop „Lampenbau“. An zwei aufeinanderfolgenden Freitagen werden auch Menschen ohne Vorerfahrung angeleitet, eine trendige Lampe mit selbstgegossenem Fuß aus Beton zu fertigen. Alles, was es braucht, ist die Lust am kreativ sein. Der Kurs startet am 26. Januar um 16.30 Uhr und dauert bis 19 Uhr. Der zweite Termin ist am 2. Februar. Da beginnt findet von 16 bis 18 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. zusätzlich werden für die Materialkosten 20 Euro berechnet. Angefertigt werden die Lampen im Offenen Atelier der Diakonie am Diakonissenweg 16.