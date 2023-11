Angebot in Wülfrath Marmorieren mit dem Offenen Atelier der Bergischen Diakonie

Im November lädt das Atelier zum Workshop „Marmorieren für den Advent“ ein. An zwei Terminen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, in je zwei Stunden die alte Technik des Marmorierens zu erlernen und verschiedene Materialien wie Papier, Holz oder Stoff entsprechend zu verschönern. Denn für das Marmorieren lassen sich unterschiedliche Materialien einsetzen. „Diese faszinierende Technik ermöglicht es, unterschiedliche Materialien und Gegenstände zu verändern und dabei der Fantasie freien Lauf zu lassen“, heißt es in der Beschreibung zum Kursus. Im Workshop werden Techniken und besondere Kniffe von Kursleiterin Dagmar Kern aus dem Freundeskreis Ateliers der Bergischen Diakonie (FAB) vermittelt.