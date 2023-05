Kreatives Angebot in Wülfrath Metall wird zur Kunst geschmiedet

Nun startet ein neuer Workshop „Schmieden & Schweißen“ am 17. Juni. An acht aufeinanderfolgenden Terminen, jeweils am Freitagnachmittag, erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit individueller Unterstützung die Anwendung und jede Menge Tricks. So gelingt die Erprobung neuer Formen der Gestaltung ohne weitere Vorkenntnisse.