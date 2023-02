Umwelbewusstsein in Wülfrath Unternehmen wirtschaften bei Ökoprofit-Projekt nachhaltig

„Klimaschutz ist ein Gewinn – nicht nur für die Unternehmen, die an dem Projekt Ökoprofit teilnehmen, sondern für den gesamten Kreis Mettmann. Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr so viele Betriebe dabei sind und gemeinsam ressourcenschonend gewirtschaftet und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird“, so Dr. Stephan Kopp, Technischer Dezernent des Kreises Mettmann, bei der Begrüßung der elf Teilnehmer der sechsten Ökoprofit-Staffel. Die Unternehmen präsentierten am Mittwoch ihren Zwischenstand.