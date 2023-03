Schwimmspaß in Wülfrath Wasserwelt öffnet Ostermontag

Zu den Osterferien passt die Wasserwelt die Öffnungszeiten an. Vom 3. bis 16. April ist das Schwimmbad wie folgt geöffnet: Am 4. April von 6.10 bis 14 Uhr, am 5. April können von 14 bis 22 Uhr Bahnen gezogen werden, am 6. April ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ostermontag, 10. April, gibt es Gelegenheit für das Wasservergnügen von 8 bis 15 Uhr. Am 11. April öffnet die Wasserwelt von 6.10 bis 14 Uhr, am 14. April von 14 bis 22 Uhr, am 15. April von 8 bis 12 Uhr und am 16. April von 8 bis 15 Uhr. Die Stadt weist darauf hin, dass das Bad wegen des Schwimm-Wettkampfes Wülfrath-Ware am 12. und 13. April für den normalen Badebetrieb geschlossen bleibt.