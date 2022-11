Konzert in Wülfrath : Ein Stück Osteuropa erklingt im Awo Kulturbistro

Wülfrath Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist die Bergische Formation „Odessa-Projekt“ zu Gast in Wülfrath. Zuhörer erwartet ein vielfältiges Programm.

Das Konzert könnte nicht passender sein: Das Kulturbistro in der Awo präsentiert am Freitag, 25. November, das Odessa-Projekt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch die Hafenstadt Odessa in Mitleidenschaft gezogen. Odessa ist nicht nur der Schmelztiegel der Kulturen am Schwarzen Meer, sondern auch jene Stadt, von der die Weizenlieferungen aus der Ukraine in die Welt verschifft werden. Odessa ist damit die Lebensader vieler Menschen, insbesondere in Afrika.