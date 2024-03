Kultur in Wülfrath „Obuntu“ spielen Ermutigendes im Museum

Zu einem ganz besonderen Musikereignis lädt der Vorstand des Trägervereins Niederbergisches Museum an diesem Donnerstag, 7. März ein. Das aus Wuppertal kommende Musikduo Tanja Kreiskott und Klaus Harms – auch bekannt unter dem Namen „Obuntu“ – gastiert erneut an der Bergstraße 22. Bereits im letzten Jahr faszinierten die beiden Künstler mit ihrer musikalischen Darbietung innerhalb einer Performance aus Lesung und Musik damals in Begleitung von Hans Dillenberg und seinen Zaubereien. Für den diesjährigen Auftritt haben die beiden Künstler nun ein ganz besonderes Programm entwickelt. Gemeinsam haben deshalb die Musiker Ermutigungen in Lyrik und Kurztexten aufgespürt und mit Musik verwoben. Ermutigungen, die Veränderung nicht vom Anderen verlangen, sondern bei einem selbst ansetzen. Gedanken, die tragen und stärken und zeigen: Wenn ich die Welt verändern will, muss ich bei mir selbst anfangen. Tanja Kreiskott (Querflöte, Fujara, Stimme) und Klaus Harms (Kontrabass, Gitarre, Sounds) werden die Gäste auf eine kleine Reise zur Ermutigung in einer bleiernen Zeit mitnehmen. Wegen des begrenzten Platzangebotes empfiehlt sich ist eine Anmeldung per E-Mail an ticket-nmw@gmx.de. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Mitglieder des Trägervereins zahlen 10 Euro für die Karte.